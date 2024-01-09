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Голландия

9 января, 23:15

ФИФА отстранила Овермарса от футбола за отправку непристойных фотографий

Руслан Минаев
Марк Овермарс.
Фото Global Look Press
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ФИФА отстранила бывшего вингера «Барселоны» и сборной Нидерландов Марка Овермарса от футбольной деятельности из-за отправки непристойных фотографий женщинам.

«ФИФА может подтвердить, что после запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB) дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Марка Овермарса, которая будет действовать во всем мире», — цитирует NRC заявление организации.

В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года.

В марте 2022-го Овермарс присоединился к бельгийскому «Антверпену» в качестве спортивного директора.

Овермарс — трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Англии, а также двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Марк Овермарс
Футбол
ФИФА
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