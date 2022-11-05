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Голландия

Сегодня, 05:37

Гакпо второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в чемпионате Нидерландов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ПСВ Коди Гакпо признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в октябре.

23-летний голландец, который является капитаном своей команды, набрал больше всех голосов в голосовании фанатов и получил данную награду второй раз подряд.

Также в FIFA 23 в режиме Ultimate Team была добавлена специальная TOTM-карточка игрока. Она будет доступна в футбольном симуляторе со вторника.

В октябре Гакпо сыграл в пяти матчах эредивизи, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гакпо близок к переходу в «Лидс». Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов (34 миллиона евро).

Футбол
ФК ПСВ
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Нападающий ПСВ Коди Гакпо может быть продан в январе за 30 миллионов евро