Гакпо второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в чемпионате Нидерландов

Нападающий ПСВ Коди Гакпо признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в октябре.

23-летний голландец, который является капитаном своей команды, набрал больше всех голосов в голосовании фанатов и получил данную награду второй раз подряд.

Также в FIFA 23 в режиме Ultimate Team была добавлена специальная TOTM-карточка игрока. Она будет доступна в футбольном симуляторе со вторника.

В октябре Гакпо сыграл в пяти матчах эредивизи, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гакпо близок к переходу в «Лидс». Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов (34 миллиона евро).