Гакпо признан лучшим игроком сентября в чемпионате Нидерландов

Нападающий ПСВ Коди Гакпо признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре. 23-летний голландец, который является капитаном своей команды, набрал больше всех голосов в голосовании фанатов.

Для Гакпо это первое избрание игроком месяца в эредивизи. Помимо награды, он стал первым игроком, получившим карту «Игрока месяца» в FIFA 23. Эта карта будет доступна в футбольном симуляторе со вторника.

В сентябре Гакпо сыграл в трех матчах эредивизи, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.