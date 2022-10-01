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Голландия

Сегодня, 03:11

Гакпо признан лучшим игроком сентября в чемпионате Нидерландов

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий ПСВ Коди Гакпо признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре. 23-летний голландец, который является капитаном своей команды, набрал больше всех голосов в голосовании фанатов.

Для Гакпо это первое избрание игроком месяца в эредивизи. Помимо награды, он стал первым игроком, получившим карту «Игрока месяца» в FIFA 23. Эта карта будет доступна в футбольном симуляторе со вторника.

В сентябре Гакпо сыграл в трех матчах эредивизи, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК ПСВ
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