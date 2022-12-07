Голландские арбитры отказались от послематчевых интервью

В 2023 году арбитры перестанут давать телевизионные флеш-интервью после матчей чемпионата Нидерландов.

Такое решение судьи приняли совместно с Королевским футбольным союзом страны. Одной из причиной стала негативная реакция болельщиков и футбольного сообщества, которая зачастую только усиливается, а не сводится на нет.

Единственным оппонентом отказа от такого взаимодействия со СМИ стал Бас Найхайс. Этот судья иначе относится к популярности, любит телешоу, сам снимает различные видео.

Он выразил готовность продолжить общение и отвечать на вопросы основного телевещателя. Эти интервью непродолжительные и не вызвали у Найхайса негативной реакции.