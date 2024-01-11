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Сегодня, 20:40

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за форвардом «Аякса» Бробби

Алина Савинова
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Форвард «Аякса» Брайан Бробби может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

«Красные дьяволы» хотели подписать нападающего в январе, но у клуба не было средств на заключение сделки с Бробби в этом месяце. По информации источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассматривает варианты усиления атаки своей команды летом и хочет видеть в ней игрока «Аякса».

Осенью 2022 года Бробби отмечал, что тен Хаг предлагал ему перейти в «Манчестер Юнайтед».

В июле 2022-го футболист подписал с «Аяксом» пятилетний контракт. В этом сезоне 21-летний Бробби провел 24 матча, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.mirror.co.uk/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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