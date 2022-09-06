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Голландия

6 сентября, 18:01

Нападающий «Аякса» Броббей заявил, что тен Хаг предлагал ему перейти в «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Аякса» Брайан Броббей заявил, что летом Эрик тен Хаг предлагал ему перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Клуб мечты? «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг отправлял мне сообщение, в котором сказал, что хотел бы видеть меня в «Манчестер Юнайтед». Но я еще не закончил свои дела в «Аяксе», сначала я хочу показать что-то здесь, — приводит слова Броббея Goal со ссылкой на ESPN.nl.

20-летний футболист этим летом подписал контракт с «Аяксом» до лета 2027 года.

Броббей с 8 лет выступал за голландский клуб, а в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг». В минувшем сезоне форвард провел 9 матчей за немецкую команду и не отметился результативными действиями, после чего ушел в аренду в «Аякс», где отметился 7 мячами за 11 встреч в эредивизи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt97f4a47ccd17d871
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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