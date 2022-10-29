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Голландия

Сегодня, 10:05

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может быть продан в январе за 30 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий ПСВ Коди Гакпо может в зимнее трансферное окно покинуть голландский клуб.

Как сообщает Telegraaf, ПСВ хотел бы сохранить 23-летнего игрока, но с финансовой точки зрения клуб не может отказаться от нового предложения. ПСВ готов продать форварда в январе за сумму около 30 миллионов евро, так как команде срочно нужен успех на трансферном рынке, чтобы не закончить сезон в минусе.

Ранее сообщалось, что Гакпо близок к переходу в «Лидс». Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов (34 миллиона евро).

Летом 2022 года футболист мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не смогли удовлетворить финансовые запрос ПСВ.

Гакпо в этом сезоне сыграл 21 матч в составе клуба во всех турнирах, заибл 13 голов и отдал 14 голевых передач.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1170162743/brands-houdt-voorlopig-de-touwtjes-in-handen-bij-psv
ФК Лидс
ФК ПСВ
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