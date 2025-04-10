Умер нидерландский тренер Лео Бенхаккер

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Лео Бенхаккер умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба чемпионата Нидерландов. Причины смерти не называются.

Специалист за карьеру по два раза возглавлял «Реал», «Аякс», «Фейеноорд» и сборную Нидерландов. Также он тренировал «Грассхоппер», мексиканские клубы «Америку» и «Гвадалахару», сборные Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и Польши.

Он три года подряд становился чемпионом Испании с «Реалом» — с 1987 по 1989 год. Два раза «Аякс» под руководством Бенхаккера выигрывал чемпионат Нидерландов, «Фейеноорд» — один раз.