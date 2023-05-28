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Голландия

28 мая, 22:56

Полузащитник «Аякса» Бергейс ударил фаната после поражения от «Твенте»

Иван Торопцев
Корреспондент
Стивен Бергейс.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс ударил болельщика после поражения от «Твенте» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов.

После игры рядом с автобусом «Аякса» собрались фанаты «Твенте». Бергейс подошел к ограждению, которое отделяло болельщиков от футболистов, и ударил одного из людей в толпе.

По данным издания AD, причиной агрессии Бергейса стало расистское поведение со стороны одного из фанатов в адрес форварда «Аякса» Брайана Бробби.

«Аякс» занял третье место в чемпионате Нидерландов-2022/23 с 69 очками в 34 матчах. Чемпионом стал «Фейеноорд» (82 очка), на второй строчке — ПСВ (75).

Футбол
ФК Аякс
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