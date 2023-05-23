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Голландия

Сегодня, 17:17

Полузащитник «Аякса» Кудус может летом покинуть клуб

Мария Гусева
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Дженнифер Менделевич, агент полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса, сообщила, что игрок может летом покинуть клуб.

«Я думаю, что и для «Аякса», и для Мохаммеда будет лучше, если он сделает переход сейчас, — цитирует De Telegraaf агента. — Сейчас самое подходящее время. Он проигнорировал предложение продлить контракт до лета 2026 года. Я могу сказать, что к Кудусу проявляют большой интерес в этом сезоне, особенно после чемпионата мира».

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. Контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кудус провел за «Аякс» 41 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Аякс
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