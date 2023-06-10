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Голландия

Сегодня, 10:00

ПСВ намерен назначить Петера Боса новым главным тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
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ПСВ хочет назначить Петера Боса новым главным тренером вместо Руда ван Нистелроя, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры уже завершены и скоро будет заключен договор. Первым подписанием нового тренера станет нападающий «Аугсбурга» Рикардо Пепи, переговоры продолжатся в ближайшее время.

24 мая Ван Нистерлой ушел с поста главного тренера ПСВ. 46-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

Последним местом работы Петера Боса был «Лион». 59-летний специалист был отправлен в отставку в октябре 2022 года.

ФК ПСВ
Петер Бос
Руд ван Нистелрой
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