ПСВ победил «Аякс» по пенальти и стал обладателем Кубка Нидерландов

Сегодня, 21:59
ПСВ победил «Аякс» в финале Кубка Нидерландов.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У команды из Эйндховена забил Торган Азар. Автором гола амстердамцев стал защитник ПСВ Джаррад Брантвэйт, отправивший мяч в свои ворота.
В серии пенальти ПСВ оказался сильнее — 3:2.
ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в 11-й раз в истории клуба. За команду из Эйндховена выступает бывший полузащитник «Спартака» Гус Тил, в сегодняшнем финале Кубка он вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут.