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Голландия

Сегодня, 01:27

Спортивный директор ПСВ не стал отвечать на вопрос о стоимости перехода Гакпо в «Ливерпуль»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс прокомментировал переход форварда Коди Гакпо в «Ливерпуля».

«Мы не собираемся делать никаких объявлений о плате за трансфер Коди Гакпо, но это рекордный трансфер для ПСВ», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо.

Ранее клуб из Эйндховена сообщил о переходе 23-летнего голландца в «Ливерпуль». В ближайшее время отправится в Англию для оформления последних деталей сделки. По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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