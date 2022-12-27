Спортивный директор ПСВ не стал отвечать на вопрос о стоимости перехода Гакпо в «Ливерпуль»

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс прокомментировал переход форварда Коди Гакпо в «Ливерпуля».

«Мы не собираемся делать никаких объявлений о плате за трансфер Коди Гакпо, но это рекордный трансфер для ПСВ», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо.

Ранее клуб из Эйндховена сообщил о переходе 23-летнего голландца в «Ливерпуль». В ближайшее время отправится в Англию для оформления последних деталей сделки. По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.