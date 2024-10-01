Уэсли Снейдер заявил о желании начать тренерскую карьеру

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер заявил, что намерен начать тренерскую карьеру.

«Мне всего 40 лет, у меня много времени. Я еще не начал курс обучения, это только в планах. Я действительно собираюсь начать тренерскую карьеру, но у меня еще есть личные дела, которые пока мешают начать это», — приводит Voetbal International слова Снейдера.

Хавбек завершил карьеру в августе 2019 года. Помимо «Интера» и «Реала», футболист выступал за «Аякс», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу».