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Голландия

5 сентября, 20:15

В «Аяксе» отреагировали на информацию об интересе к Антону Миранчуку

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Главный скаут «Аякса» Келвин Де Ланг отреагировал на информацию об интересе нидерландского клуба к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб рассматривает возможность подписания игрока.

«Нет ничего достойного упоминания. Мы просто изучали варианты на рынке, смотрели многих игроков», — сказал Де Ланг ODDS.ru.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удивлен проблемами футболиста с поиском команды.

Источник: ODDS.ru
Антон Миранчук
ФК Аякс
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