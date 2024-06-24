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Сегодня, 06:49

В «Фейеноорде» заявили, что не получали предложение «Спартака» по Хименесу

Сергей Разин
корреспондент
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Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе поделился мнением о возможном переходе форварда Сантьяго Хименеса в «Спартак».

«Мы не получали предложений из России по Хименесу, об интересе к нему мне неизвестно», — приводит слова те Клозе «Евро-Футбол.Ру»

Ранее сообщалось, что московский клуб направил роттердамцам предложение по трансферу 23-летнего игрока. Отец форварда взял несколько недель на принятие решения.

В прошлом сезоне Хименес провел за «Фейеноорд» 41 матч, забил 26 голов и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005663585_v_feyenoorde_rasskazali_est_li_predlojenie_ot_spartaka_po_himenesu
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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