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Голландия

Сегодня, 14:04

В «Херенвене» раздражены реакцией на форму с цветами российского флага

Сергей Разин
корреспондент
Комплект формы «Херенвена» на сезон-2023/24.
Фото ФК «Херенвен»
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Коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман прокомментировал ажиотаж в соцсетях вокруг новой формы команды, цвета рукавов которой напоминают российский флаг.

«Есть люди, которые проводят ассоциации с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем очень раздражающим и неприятным, что они так это воспринимают. Но я вижу рукав с цветами нашего клуба, и единственный флаг, о котором я думаю, — это фризский флаг», — приводит слова Купмана AD.

На рукавах красного комплекта формы поочередно расположены белая, синяя и красная полоса, которые вместе образуют флаг России. Многие болельщики нидерландского клуба обратили на это внимание под постом с презентацией формы в Twitter.

«Херенвен» занял восьмое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/23.

ФК Херенвен
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Нидерландский «Херенвен» презентовал форму с рукавами в цветах российского флага