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Голландия

Судейство

Сегодня, 17:17

В Нидерландах проявили уважение к судьям ФИФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Королевский футбольный союз Нидерландов организовал церемонию для судей.
Фото KNVB
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Королевский футбольный союз Нидерландов сохранил традицию и в очередной раз вместе с департаментом судейства организовал особую церемонию для судей, ассистентов и видеоарбитров, вошедших в лист ФИФА на 2024 год и получивших право обслуживать международные матчи.

Фото KNVB

Каждому из рефери вручили специальную эмблему. А ранее ФИФА разослала в каждую федерацию комплекты для арбитров, куда вошли по три нагрудных и по три нарукавных эмблемы, по одному значку, набору карточек и специальной монете для жеребьевки. Нагрудные должны носиться на форме в матчах внутренних и международных турниров.

Фото KNVB
Фото KNVB
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