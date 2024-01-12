В ПСВ рассказали о восстановлении Лосано

Главный тренер ПСВ Петер Бош заявил, что в клубе крайне осторожно подходят к восстановлению нападающего Ирвина Лосано.

«Появление Ирвина в ближайшем матче? Вряд ли, мы крайне осторожно подходим к его восстановлению. Слою льда на ноге еще нужно было, так сказать, немного утолщаться. Он мог бы провести несколько минут в товарищеской игре, но мы решили не рисковать. Ирвин на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе», — приводит слова Боша Dagbladet.

28-летний мексиканец выступает за ПСВ с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.