«Аякс» удержал победу в доигровке с «Валвейком», Фассен вышел на поле

«Аякс» одержал гостевую победу над «Валвейком» (3:2) в доигровке матча 7-го тура чемпионата Нидерландов, который был прерван 30 сентября из-за тяжелой травмы вратаря хозяев Этьенна Фассена.

На 84-й минуте той встречи форвард «Аякса» Брайан Бробби влетел коленом в голову вратаря соперников Этьенна Фассена. Команды остановили игру при счете 3:2 в пользу «Аякса».

6 декабря восстановившийся Вассен принял участие в доигранном матче. За оставшееся время счет на табло не изменился.

После 14 туров «Аякс» с 21 очком занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Валвейк» с 13 баллами — на 15-й строчке.