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Голландия

Сегодня, 13:56

Ван Дейк — о матче против Франции: «Когда быстро пропускаешь голы, а тем более два, становится очень тяжело»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 против Франции (0:4).

«Когда быстро пропускаешь голы, а тем более два, становится очень тяжело. Мы провально начали игру, а соперник, наоборот, поймал свой ритм. Это очень болезненное поражение для нас. В нем сыграли роль несколько факторов. Нужно все разобрать и двигаться дальше. Мы в состоянии улучшить свою игру», — передает слова защитника NOS.

В следующем матче Нидерланды сыграют против сборной Гибралтара 27 марта.

Вирджил ван Дейк
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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