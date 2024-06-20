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Голландия

Сегодня, 11:34

Ван Гал рассказал, как борется с раком

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «МЮ» Луи ван Галь рассказал о последних трех годах своей жизни. Специалист болеет раком.

«Уже три года как болею, и жизнь проходит от терапии к уколу и очередным анализам. Это тяжело, но я привык. Я работал в этом состоянии на чемпионате мира. Это было даже проще, чем просто болеть, так ка во время чемпионата ты думаешь о цели, о работе, а не о болезни», — цитирует слова ван Галя AS.

Последним местом работы Ван Гала была сборная Нидерландов, которую он тренировал до декабря 2022 года.

Луи ван Гал
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