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Голландия

Сегодня, 23:11

Ван Гал стал консультантом наблюдательного совета «Аякса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аякс» объявил о назначении экс-тренера команды Луи ван Гала консультатнтом наблюдательного совета по футбольным вопросам.

«Я хотел бы помочь «Аяксу». Значительная часть моей жизни сейчас проходит в Португалии, но это хорошо сочетается с ролью внешнего консультанта. Мне нравится идея предложить свои футбольные знания на службу клубу», — приводит слова ван Гала официальный сайт «Аякса».

72-летний специалист возглавлял команду с 1991 по 1997 годы. С 2003 по 2004 год он был техническим директором клуба. Последним местом работы Ван Гала была сборная Нидерландов, которую он тренировал до декабря прошлого года.

Футбол
ФК Аякс
Луи ван Гал
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