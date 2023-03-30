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Голландия

Сегодня, 19:56

«Витесс» отреагировал на сообщения о финансировании Абрамовичем

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press
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«Витесс» отрицает свою осведомленность о косвенном финансировании в период между 2010 и 2016 годами компаниями, принадлежащими российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

Ранее сообщалось, что российский функционер втайне финансировал нидерландский клуб во время владения «Челси». Сообщалось, что Абрамович выдал «Витессу» не менее 117 миллионов евро на конец 2015 года через офшорные организации.

«В указанный период «Витесс» получал премиальные от холдинговой компании, что следует из опубликованных годовых отчетов. Этот холдинг, как пишет Guardian, финансировался компанией Marindale Trading Limited, единственным бенефициаром которого является г-н Чигиринский. «Витесс» ничего не знал о том, как финансируется эта компания. У самого клуба не было кредитных договоров», — говорится в сообщении клуба.

Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.

Футбол
ФК Витесс
ФК Челси
Роман Абрамович
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