"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг"

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в домашнем матче 6-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" – 1:1. На гол Тима Матавжа гости ответили мячом Абденассера Эль-Хаяти.

Отметим, что на 90-й минуте с поля был удален защитник "Витесса" Майкель ван дер Верфф.

"Витесс" временно поднялся на шестое место в турнирной таблице (9 очков). "АДО Ден Хаг" идет девятым (7 очков).

Чемпионат Голландии

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6-й тур

"Витесс" - "АДО Ден Хаг" - 1:1 (1:0)

Голы: Матавж, 18 (1:0). Эль-Хаяти, 65 (1:1).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро (Дарфалу, 71), Фор, Эдегор (Линссен, 66), Матавж, Беренс.

"АДО Ден Хаг": Гротхейзен, Мэлоун (Пинас, 83), Канон, Н.Кайперс, Мейерс, Трупе, Иммерс, Эль-Хаяти, Хои (Гоппел, 66), Нецид (Лоренцен, 87), Беккер.

Предупреждения: ван дер Верфф, 58. Иммерс, 72. Мэлоун, 75.

Удаление: ван дер Верфф, 90.

Судья: Мансхот.

22 сентября. Арнем. Стадион "GelreDome".