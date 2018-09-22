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Голландия

22 сентября 2018, 23:37

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг"

Роман Шишов
Корреспондент
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"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в домашнем матче 6-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" – 1:1. На гол Тима Матавжа гости ответили мячом Абденассера Эль-Хаяти.

Отметим, что на 90-й минуте с поля был удален защитник "Витесса" Майкель ван дер Верфф.

"Витесс" временно поднялся на шестое место в турнирной таблице (9 очков). "АДО Ден Хаг" идет девятым (7 очков).

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

6-й тур

"Витесс" - "АДО Ден Хаг" - 1:1 (1:0)

Голы: Матавж, 18 (1:0). Эль-Хаяти, 65 (1:1). 

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро (Дарфалу, 71), Фор, Эдегор (Линссен, 66), Матавж, Беренс.

"АДО Ден Хаг": Гротхейзен, Мэлоун (Пинас, 83), Канон, Н.Кайперс, Мейерс, Трупе, Иммерс, Эль-Хаяти, Хои (Гоппел, 66), Нецид (Лоренцен, 87), Беккер.

Предупреждения: ван дер Верфф, 58. Иммерс, 72. Мэлоун, 75. 

Удаление: ван дер Верфф, 90. 

Судья: Мансхот.

22 сентября. Арнем. Стадион "GelreDome".

Нидерланды. Высший дивизион. 6-й тур
22 сент, 21:45. GelreDome (Арнем)
Витесс
1:1
АДО Ден Хаг

 

Источник: http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/
ФК АДО ден Хааг
ФК Витесс
Леонид Слуцкий
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