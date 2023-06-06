Бурак Йылмаз завершил карьеру в 37 лет

Форвард «Фортуны Ситтард» Бурак Йылмаз объявил о завершении профессиональной карьеры.

Летом 2022 года 37-летний турок подписал 5-летний контракт с нидерландским клубом. Два года он должен был провести в клубе в качестве игрока, а следующие три года — в качестве тренера.

Ранее Йылмаз выступал в составе «Антальяспора», «Бешикташа», «Фенербахче», «Галатасарая», «Трабзонспора», «Лилля» и другие клубов. Он дважды становился чемпионом Турции, 5 раз — обладателем кубка Турции. С «Лиллем» он выигрывал лигу 1 в сезоне-2020/21 и был признан лучшим игроком сезона в составе «догов».

В составе сборной Турции он провел 77 матчей и забил 31 гол, что является вторым результатом в истории команды после Хакана Шукюра (51 гол).