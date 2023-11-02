«Аякс» погрузился на дно. Трансферы — провал, в клубе уже не знают, кто может спасти положение

«Аякс» — последняя команда чемпионата Голландии прямо сейчас.

Амстердамский «Аякс» опустился на последнее место в Эредивизи, проиграв в десятом туре «ПСВ» (2:5). Самый титулованный клуб страны переживает жесточайший кризис: команда, которой руководит Эдвигес Мадуро, не одержала ни одной победы в десяти последних матчах. Это худшая серия в истории «Аякса».

Дошло уже до того, что за гранда голландского футбола начали переживать игроки других команд.

«Я сфокусирован на игре за «ПСВ», но для блага нашей страны важно, чтобы «Аякс» вернулся и снова боролся за высокие места», — заявил форвард Люк де Йонг после разгрома в Эйндховене.

В чем причина стремительного падения великого клуба?

Тренерская чехарда

После ухода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» клуб возглавил Альфред Схредер. Однако на этом посту он пробыл недолго — «Аякс» в прошлом сезоне безвольно отдал чемпионство «Фейеноорду».

Затем до лета 2023 года эту должность занимал экс-защитник столичного клуба Джон Хейтинга, после чего его сменил Морис Стейн. Специалист, который хорошо знаком поклонникам чемпионата Нидерландов. Стейн проделал большую работу в роттердамской «Спарте» и занял с командой шестое место в сезоне-2022/23.

В «Аяксе» он продержался до октября, затащив клуб в глубокую яму. В какой-то момент пост главного тренера уже начали предлагать легендам — Луи ван Галу и Франку де Буру. Последний отказался наотрез, о чем сообщал его брат Рональд:

«Он проснулся в поту в два часа ночи с мыслью, что ему придется идти в эту змеиную яму. Конечно, он остается «аяксидом» до конца. Так что кто знает. Но Франк в этом не заинтересован в данный момент. Ему только что сделали пересадку волос, и, конечно, он не хочет, чтобы эти волосы снова выпали из-за такого стресса».

Сейчас команду тренирует еще один известный в прошлом игрок клуба — Эдвигес Мадуро. Скорее всего, он также пробудет на этом месте недолго.

Йосип Шутало и Мика Годтс. Фото AFP

Клуб выстрелил себе в ногу, продав лидеров. Новички не пришлись ко двору

Ежегодная распродажа лидеров «Аякса» — обычное дело (достаточно вспомнить из недавнего уход Френки де Йонга и Маттейса де Лигта), однако этим летом клуб покинуло слишком много важных футболистов, а новички не смогли их качественно заменить.

В межсезонье в АПЛ продали сразу четверых — Мохаммеда Кудуса, Юрриена Тимбера, Эдсона Альвареса и Кэлвина Басси. На этом амстердамцы заработали почти 150 миллионов евро, а затем потратили большую часть суммы (109 миллионов) на усиление состава. Пришли Йосип Шутало из загребского «Динамо», Жорж Микаутадзе из «Метца», Карлос Форбс из молодежного состава «Манчестер Сити», Чуба Акпом из «Мидлсбро» и Гастон Авила из «Антверпена».

Новые игроки пока так и не смогли влиться в коллектив. Например, защитник Шутало ни с кем не общается в раздевалке и сильно тоскует.

«Шутало страдает от тоски по дому. На самом деле он хочет вернуться. Он ни с кем не разговаривает, даже со своими товарищами по команде. Он не хочет ничего делать и общаться с другими», — заявил экс-игрок «Аякса» Энди ван дер Мейде.

Еще одна глобальная проблема — в «Аяксе» не осталось опытных футболистов, которые смогли бы сплотить всех в трудный момент. Со скандалами из Амстердама уехали Душан Тадич и Дэйли Блинд, покинул команду Дэви Классен.

«Нельзя набирать столько второстепенных игроков и думать, что они заиграют. Из дерьма не сделаешь конфетку. Я реально очень волнуюсь за эту команду, не знаю, чем все это закончится», — заявил Рональд де Бур.

Свен Мислинтат. Фото Global Look Press

Спортивного директора уволили после череды скандалов

В конце сентября «Аякс» объявил об увольнении спортивного директора Свена Мислинтата, который пришел в клуб только в апреле. Именно он отвечал за летнюю трансферную кампанию.

Его карьера в Голландии — сплошной скандал. Сначала местные СМИ писали, что Мислинтат — основной акционер компании Matchmetrics GmbH, а 3% ее акций приобрела немецкая AKA Global, представляющая интересы новичка «Аякса» Борны Сосы. Были подозрения, что спортдиру что-то перепало с покупки игрока.

Затем новая история: Мислинтат против Стейна. Сообщалось, что немец не согласовал с главным тренером ни одного трансфера.

Интересно, что в 2022 году с поста спортивного директора «Аякса» изгнали Марка Овермарса. Правда, тогда это произошло из-за неуместного общения с сотрудницами клуба (говорят, что он отправлял им фотографии порнографического характера).

Фото Reuters

Действия игроков «Аякса» на поле — катастрофа. Карты передач после матчей наглядно это показывают

После поражения от «АЗ» (1:2) в матче восьмого тура Эредивизи многих футбольных экспертов шокировала карта передач, которая демонстрирует полное бессилие «Аякса».

Схема передач футболистов «Аякс» в матче против «АЗ».

Говоря простым языком, клуб испытывает серьезные проблемы с продвижением мяча и позиционными атаками. Самые жирные направления — стрелки между защитниками и голкипером. При этом центр поля абсолютно разрознен, никак не связывает оборону с нападением. Двое игроков в атаке и вовсе не взаимодействовали с партнерами.

Свежая и показательная карта после матча Лиги Европы с «Брайтоном», в котором «Аякс» проиграл со счетом 0:2.

Схема передач футболистов «Аякс» в матче против «Брайтона».

И снова катастрофа: огромное количество передач между защитниками, атакующая группа практически не участвует в розыгрышах мяча. Какая команда в Европе делает больше пасов назад?

«Я не думаю, что сейчас приятно находиться в «Аяксе» из-за всего, что происходит. Это безумие, что там творится. Когда смотришь матчи, поражаешься уровню игры. Команда упала очень низко. Я думаю, там просто очень сложная ситуация, но если есть проблемы внутри команды, ты начинаешь с того, что разбираешься в защите и следишь, чтобы не было так много свободных зон, как это происходит сейчас», — заявил Рональд Куман.

Защитник «Брайтона» Йоэл Вельтман, который большую часть карьеры защищал цвета «Аякса», искренне переживает за команду. По его словам, сейчас амстердамский клуб — аутсайдер, хоть это и звучит безумно.

«Этим футболистам не хватает ДНК «Аякса». Очень важно, чтобы это было у сотрудников и у некоторых игроков. Если бы мне пришлось выбирать, что изменить, я бы добавил ДНК», — отметил он.