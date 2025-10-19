ПАОК обыграл АЕК Николича, Оздоев отыграл 71 минуту, Чалов не вышел на поле

ПАОК на выезде победил АЕК в матче 7-го тура чемпионата Греции — 2:0.

Победу гостям принесли голы Абдул Рахмана Баба (45+1-я минута) и Иоанниса Константелиаса (49-я).

АЕК остался в меньшинстве в концовке — на 86-й минуте красную карточку получил Ароль Мукуди.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Федор Чалов провел всю игру в запасе.

ПАОК (17 очков) поднялся на первое место в чемпионате Греции. АЕК (16), который возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич, опустился на третью строчку