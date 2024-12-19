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Сегодня, 01:36

ПАОК проиграл АЕК в Кубке Греции, Оздоев получил желтую карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
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АЕК переиграл ПАОК в матче 1/4 финала Кубка Греции — 1:0. Игра прошла на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.

На 22-й минуте нападающий хозяев Антони Марсьяль не реализовал пенальти. В начале второй половины француз исправился и сделал голевую передачу на Эрика Ламелу, который открыл счет. Его гол стал единственным в этой встрече.

В конце игры Деян Ловрен, игравший в России за «Зенит», получил красную карточку.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев сыграл весь матч и на 82-й минуте получил желтую карточку.

Габриэл Жезус. Отсутствие ВАР и ошибки арбитров помогли «Арсеналу» и «Ливерпулю» в Кубке лиги, Шомуродов забил за «Рому»

Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК ПАОК
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