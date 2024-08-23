Агент защитника ПАОКа Кульеракиса объяснил эпизод перед незабитым Чаловым пенальти

Агент защитника ПАОКа Константиноса Кульеракиса Пасхалис Таунтурис в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в матче первого раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Шемрок Роверс» (4:0).

На 3-й добавленной минуте российский нападающий ПАОКа Федор Чалов не реализовал пенальти, который изначально хотел исполнить Кульеракис.

«Никаких проблем и недопонимания. Кульеракис попросил дать пробить пенальти только потому, что это была его последняя игра в домашнем матче перед отъездом в «Вольфсбург». Но поскольку Чалов тоже хотел пробить его, это было приоритетом для ПАОКа. Чалов — исполнитель пенальти. После игры были заявления от Кульеракиса, чтобы объяснить ситуацию, и он похвалил Чалова. Это не проблема. Кульеракис очень уважает Чалова», — сказал Таунтурис «СЭ».

Ответный матч между «Шемрок Роверс» и ПАОКом пройдет 29 августа в Ирландии.