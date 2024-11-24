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Греция

Сегодня, 22:30

Голевая передача Чалова помогла ПАОКу победить «Астерас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК в гостях обыграл «Астерас» в матче 12-го тура чемпионата Греции — 2:1.

Счет на 50-й минуте открыл форвард хозяев Федерико Македа. На 68-й минуте гости отыгрались благодаря голу Кирилла Десподова. Победный мяч на 85-й минуте с передачи Федора Чалова, вышедшего на замену во втором тайме, забил Абдул Рахман Баба.

Еще один россиянин Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и отыграл весь матч.

ПАОК (23 очка) поднялся на первое место в чемпионате Греции. «Астерас» (16) идет седьмым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 12-й тур
24 нояб, 20:30. Theodoros Kolokotronis (Триполи)
Астерас
1:2
ПАОК

Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК Астерас
ФК ПАОК

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