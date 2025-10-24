Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес возглавил «Панатинаикос»

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды.

Последним местом работы 65-летнего специалиста была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. До этого испанец также возглавлял «Эвертон», «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию».

В августе сообщалось, что кандидатуру Бенитеса предлагали руководству «Спартака».

«Панатинаикос» набрал 9 очков в 6 матчах и занимает седьмое место в чемпионате Греции сезона-2025/26.