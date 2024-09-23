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Сегодня, 01:02

Черышев в среду прилетит в Грецию для завершения перехода в «Паниониос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Клуб второй лиги Греции «Паниониос» на своих страницах в социальных сетях объявил о первоначальном соглашении с российским полузащитником Денисом Черышевым.

В среду 33-летний россиянин прилетит в Грецию, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт с клубом.

Черышев с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Венецией». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее полузащитник выступал также за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

Денис Черышев
Футбол
ФК Паниониос

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