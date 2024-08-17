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Сегодня, 10:55

Брат Чалова — о переходе Федора в ПАОК: «Возможно, были другие варианты, но мы знаем только то, что произошло»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, ответил на вопрос «СЭ», мог ли футболист перейти в какую-либо другую команду.

— Были ли еще какие-то варианты у Феди?

— Я стараюсь не лезть в это. Федя взрослый спортсмен. Любое мнение не работает положительно.

Человек должен сам для себя определять. Ты не сможешь залезть к человеку в голову и понять, что ему нужно, даже если ты член семьи. Думаю, даже агент не сможет это сделать. Прежде всего человек должен для себя это определять.

Возможно, были другие варианты, но мы знаем только то, что произошло. Сейчас Федя в ПАОКе. Надеюсь, что у него там все будет хорошо, — сказал Чалов в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6) и теперь сыграет в Лиге Европы.

Даниил Чалов
Федор Чалов
ФК ПАОК
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