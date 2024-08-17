Брат Чалова обратился к фанатам россиянина: «Если есть возможность, пишите слова поддержки»

Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал «СЭ» об адаптации футболиста в Греции.

— Ты сказал, что он тебе не отвечал на сообщения.

— Сейчас они уже разобрали игру, уже готовятся к следующей. Они настроены на то, что они будут играть в еврокубках. Надо проходить в Лигу Европы. Надеюсь, что это произойдет. Все мы за него очень сильно болеем и переживаем.

— Как у него обстоят взаимоотношения с фанатами?

— Пока это не обсуждал. Интересно послушать. В Лиге чемпионов они играли при полном стадионе. Мы еще не созванивались.

— Присылал ли какие-то антуражные фото со стадиона?

— Присылал море.

— Сам Федя может приехать на матчи сборной и рассказать нам про Грецию.

— Надо дать время. Сейчас бессмысленно что-либо обсуждать и делать какие-то выводы. Можно только поддержать его.

Когда человек делает новый шаг, новый вызов, очень важно, чтобы семья или люди, которые за него болеют, поддерживали его. Если есть возможность, пишите слова поддержки. Это очень важно ощущать. Любому человеку, который что-то меняет, это нужно. Это будет наша общая радость, если у него все будет хорошо, — сказал Чалов в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6).