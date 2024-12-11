Дмитрий Черышев: «Никогда не давал Денису советов, я не имею права этого делать»

Российский тренер Дмитрий Черышев ответил на вопрос об игре своего сына Дениса Черышева, выступающего в греческом «Паниониосе».

«Сейчас Денис находится в Греции. Ему все нравится, его там уважают, хорошо относятся в клубе. На прошлой неделе он вообще оформил хет-трик. Я только радуюсь его успехам.

В какой он форме Денис? Не знаю, об этом судит тренер. Я не имею права максимально транслировать ему свою точку зрения. И вообще на протяжении его карьеры я старался понять структуру и систему игры его тренера.

Я всегда указывал Денису только на его индивидуальные ошибки, которые иногда не видел тренер. Но я никогда не давал ему настойчивых советов, я не имею права этого делать», — цитирует Черышева Metaratings.

33-летний россиянин перешел в греческий клуб в сентябре этого года. Он провел за «Паниониос» 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.