Экс-игрок ЦСКА Языджи порвал «кресты» в дебютном матче за «Олимпиакос»

Бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи получил серьезную травму в дебютном матче за «Олимпиакос», сообщает Sport 24 Greece.

27-летний турок подписал контракт с «Олимпиакосом» в конце сентября. Он находился в статусе свободного агента с июля, когда завершилось его соглашение с «Лиллем».

27 октября Языджи вышел на замену в матче с «Астерасом» (0:1) в 9-м туре чемпионата Греции, но не сумел доиграть встречу из-за повреждения. По информации источника, полузащитнику диагностировали разрыв крестообразных связок левого колена. Ожидается, что он пропустит остаток сезона.

В сезоне-2021/22 Языджи на правах аренды выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейцев 12 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.