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Сегодня, 20:12

Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

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Бывший тренер «Спартака» Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос», сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский специалист подписал контракт до 2026 года. Витория заменит на этом посту Диего Алонсо, с которым «Панатинакос» выиграл три матча из девяти в нынешнем сезоне чемпионата Греции.

Виктория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем матче «Панатинаикос» сыграет в гостях с «Волосом» в рамках 10-го тура греческой суперлиги. Встреча пройдет 3 ноября.

Футбол
ФК Панатинаикос
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория

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