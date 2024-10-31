Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

Сегодня, 20:12
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория возглавил греческий «Панатинаикос», сообщается на официальном сайте клуба.
Португальский специалист подписал контракт до 2026 года. Витория заменит на этом посту Диего Алонсо, с которым «Панатинакос» выиграл три матча из девяти в нынешнем сезоне чемпионата Греции.
Виктория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
В следующем матче «Панатинаикос» сыграет в гостях с «Волосом» в рамках 10-го тура греческой суперлиги. Встреча пройдет 3 ноября.