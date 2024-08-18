Тренер ПАОКа — о первом матче Чалова в стартовом составе: «Как рыба у воды»

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал первый матч нападающего Федора Чалова в стартовом составе команды. Россиянин вышел в старте на игру 1-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом» (2:3) и был заменен на 71-й минуте.

«Надо подождать месяц или полтора. Нам надо быть компактными, и каждый игрок на поле должен знать, что он должен делать. И каждый должен знать, что будут делать партнеры по команде. Я увидел в этой игре, что он еще не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Ему нужно применить свои навыки и опыт в этой команде как можно быстрее. Нам нужен этот игрок, это бомбардир», — приводит слова Луческу ТАСС.

В следующем матче ПАОК 25 августа примет «Панетоликос».

26-летний Чалов стал игроком греческого клуба летом 2024 года. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов.