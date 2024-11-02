Корнеев о Чалове: «Он на голову сильнее Мусаева»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нападающий ПАОКа Федор Чалов еще проявит себя в чемпионате Греции.

— Мусаев как нападающий сильнее Чалова?

— Нет, Чалов на голову сильнее!

— Почему тогда Чалов пока почти ничего не может показать в чемпионате Греции?

— Сложно сказать, почему у Федора пока не складывается. Адаптация, новый чемпионат, новый тренер... Но мне нравится, в какой он сейчас форме. Так что голевые действия не за горами.

26-летний Чалов в летнее трансферное окно перешел в ПАОК из ЦСКА. С того момента россиянин провел 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».