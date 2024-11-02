Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Греция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 13:50

Корнеев о Чалове: «Он на голову сильнее Мусаева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Нападающий греческого клуба ПАОК Федор Чалов.
Нападающий греческого клуба ПАОК Федор Чалов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нападающий ПАОКа Федор Чалов еще проявит себя в чемпионате Греции.

— Мусаев как нападающий сильнее Чалова?

— Нет, Чалов на голову сильнее!

— Почему тогда Чалов пока почти ничего не может показать в чемпионате Греции?

— Сложно сказать, почему у Федора пока не складывается. Адаптация, новый чемпионат, новый тренер... Но мне нравится, в какой он сейчас форме. Так что голевые действия не за горами.

26-летний Чалов в летнее трансферное окно перешел в ПАОК из ЦСКА. С того момента россиянин провел 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Тамерлан Мусаев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Сегодня
Вчера
Неделя