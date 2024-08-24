Масалитин считает, что Чалову нужно обратить внимание на этикет и внутренние правила ПАОКа

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал нереализованный пенальти форварда Федора Чалова за ПАОК.

«Понятно, что Чалов хотел отличиться, чтобы почувствовать уверенность. Но должна быть команда на то, чтобы именно он шел пробивать пенальти. Надо соблюдать этикет и внутренние правила. Если он это сделал, то вопросов к нему быть не должно», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

26-летний россиянин на 64-й минуте вышел на замену. На 3-й добавленной минуте он не реализовал пенальти, который изначально хотел исполнить защитник Константинос Кульеракис.