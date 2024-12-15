ПАОК обыграл «Панаитоликос» и одержал четвертую победу подряд, Чалова заменили на 62-й минуте

Сегодня, 22:38
ПАОК в гостях победил «Панаитоликос» в матче 15-го тура чемпионата Греции — 1:0.
Победный гол на 87-й минуте забил Мади Камара.
Российский нападающий гостей Федор Чалов начал игру в первых минут и был заменен на 62-й минуте. Тогда же на поле появился его соотечественник Магомед Оздоев, начинавший матч в запасе.
ПАОК (30 очков) занимает второе место в чемпионате Греции, уступая лидирующему «Олимпиакосу» по дополнительным показателям. «Панаитоликос» (22) идет шестым в турнирной таблице.