ПАОК на выезде уступил «Панатинаикосу», Оздоев отметился результативной передачей

ПАОК потерпел поражение от «Панатинаикоса» в выездном матче 17-го тура чемпионата Греции — 1:2.

В первом тайме на гол форварда гостей Андрия Живковича хозяева ответили точным ударом в исполнении Фотиса Иоаннидиса. На 60-й минуте защитник черно-белых Рахман Баба получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В концовке матча Аззедин Оунахи забил еще один мяч и вывел «Панатинаикос» вперед.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отметился результативной передачей в этой игре, проведя на поле 72 минуты. Его соотечественник и одноклубник Федор Чалов остался в запасе.

«Панатинаикос» с 35 очками возглавил турнирную таблицу греческой суперлиги. У ПАОКа 33 балла и четвертая строчка.