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Греция

13 апреля, 21:11

ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Панатинаикосу» и лишился шансов на чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК на выезде уступил «Панатинаикосу» в матче 3-го тура плей-офф чемпионата Греции — 1:3.

Победу хозяевам принес дубль Аззедина Унаи. Еще один гол забил Кароль Свидерски. Единственный мяч гостей на счету Иоанниса Константелиаса.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. Его соотечественник Магомед Оздоев отыграл весь матч.

ПАОК (52 очка) после 29 матчей идет четвертым в чемпионском раунде плей-офф греческой Суперлиги. За три тура до окончания чемпионата команда лишилась шансов на чемпионство по итогам сезона.

«Панатинаикос» (56) идет вторым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. Чемпионский раунд. 29-й тур.
13 апреля, 00:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
3:1
ПАОК

Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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