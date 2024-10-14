«Панатинаикос» выплатит семье погибшего Болдока всю сумму по контракту

Руководство «Панатинаикоса» намерено выплатить семье защитника Джорджа Болдока, которые погиб в начале октября, всю сумму контракта, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, греческий клуб выполнит условия контракта игрока в полном объеме, а также планирует провести благотворительный матч в следующем году. У Болдока остались жена и годовалый сын.

9 октября 31-летний грек, который летом прешел в «Панатинаикос» из «Шеффилд Юнайтед», был обнаружен мертвым в бассейне у себя дома.