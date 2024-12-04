ПАОК со счетом 7:1 разгромил «Эгалео» в Кубке Греции, Чалов и Оздоев не сыграли

ПАОК на своем поле разгромил «Эгалео» в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции — 7:1.

Хет-трик оформил форвард хозяев Тарик Тиссудали. По голу забили Шола Шоретире, Андрия Живкович, Тайсон и Брандон Льямас. Единственный мяч гостей на счету Леротеоса Дрицаса.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов провел всю игру на скамейке запасных. Его соотечественник Магомед Оздоев не попал в заявку на матч.

ПАОК одержал разгромную победу по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Греции.