Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Греция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 23:22

ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе сыграл вничью с «Панатинаикосом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

ПАОК на своем поле сыграл вничью с «Панатинаикосом» в матче 4-го тура греческой Суперлиги — 0:0.

Российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе черно-белых. Оздоев провел на поле весь матч, Чалов был заменен на 67-й минуте.

ПАОК впервые в этом сезоне потерял очки. На данный момент команда с 10 баллами располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Греции. «Панатинаикос» (5) занимает 7-е место.

В следующем туре 21 сентября команда Рэзвана Луческу сыграет против «Волоса». «Панатинаикос» на следующий день встретится с «Пансерраикосом».

Греция. Национальная лига. 4-й тур
15 сент, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
0:0
Панатинаикос
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя