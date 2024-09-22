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Греция

Судейство

Сегодня, 11:17

Первый гол Чалова за ПАОК засчитан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Федор Чалов.
Фото ФК ПОАК
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На 89-й минуте матча 5-го тура чемпионата Греции «Волос» — ПАОК (1:4) Федор Чалов забил свой первый гол в составе гостей, и судья Петрос Цагаракис его ошибочно засчитал.

Арбитр поступил вопреки правилу 12 и вместо наказания форварда гостей свободным ударом указал на центр поля.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) ежегодно публикует вопросы и ответы по правилам игры. Подобная ситуация в них как раз описана:

«Атакующий игрок (команда А), пытается блокировать вратаря (команда Б), когда он или она выбивает мяч с рук. Какое решение следует принять судье? Каковы санкции? Атакующий игрок наказывается свободным ударом за то, что препятствует вратарю ввести мяч или попытаться ввести мяч. Его действия не считаются нарушением, которое обязательно должно быть наказано предупреждением с показом желтой карточки».

Чалов именно так и поступил. Причем дважды. Именно на это и указывал судье вратарь «Волоса» Даниэль Ковач, но ничего не добился, а только получил желтую карточку.

Греция. Национальная лига. 5-й тур
21 сент, 00:00. Panthessaliko (Волос)
Волос
1:4
ПАОК
Федор Чалов
ФК ПАОК

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