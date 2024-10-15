Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Греция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Греция

Сегодня, 15:02

Мусаев: «У Чалова в ПАОКе будет больше возможностей перейти в более топовый европейский клуб, чем в ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре экс-форварда армейцев Федора Чалова в греческом ПАОКе.

«После ухода Чалова я не стал чувствовать больше или меньше ответственности за роль основного форварда ЦСКА, потому что я всегда чувствую ответственность, играя за такой клуб, как ЦСКА. За Федей я, конечно, слежу, смотрел все матчи ПАОКа в еврокубках. Чемпионат Греции пока посмотреть не удается, потому что тяжело найти трансляцию. Федя — прекрасный и очень добрый человек. Надеюсь, у него все получится. Думаю, что у Чалова в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА, чтобы перейти в какой-то более топовый европейский клуб», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК минувшим летом за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Legalbet
Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Эльхан Мусаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Сегодня
Вчера
Неделя