У форварда ПАОКа Чалова родилась дочь

14 ноября, 15:10
Российский нападающий Федор Чалов стал отцом, сообщает пресс-служба ЦСКА.
У 27-летнего футболиста и его супруги Валерии родилась дочь.
Чалов с лета 2024 года выступает за греческий ПАОК. В этом сезоне россиянин провел 17 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
Ранее нападающий защищал цвета ЦСКА и играл на правах аренды за «Базель». Вместе с армейцами Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Инсайды 100% !!
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Поздравления Феде!И хорошо,что сейчас в Греции,чисто "природно" там ребенку сейчас лучше будет!)
14.11.2025
DemolisherAjax
Ну хоть куда-то забил :) Поздравляю :)
14.11.2025
Sergey Sparker
Поздравления Федору! Дочь это ювелирная работа!
14.11.2025
Артемон Доберманов
Дочь это прекрасно.поздравления.
14.11.2025
wam
Поздравляем!
14.11.2025