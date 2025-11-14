У форварда ПАОКа Чалова родилась дочь

Российский нападающий Федор Чалов стал отцом, сообщает пресс-служба ЦСКА.

У 27-летнего футболиста и его супруги Валерии родилась дочь.

Чалов с лета 2024 года выступает за греческий ПАОК. В этом сезоне россиянин провел 17 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Ранее нападающий защищал цвета ЦСКА и играл на правах аренды за «Базель». Вместе с армейцами Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.